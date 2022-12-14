Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правоохранители задержали третьего подозреваемого по делу о пожаре в строительном гипермаркете OBI в подмосковных Химках. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Московской области.

«Задержан третий подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших возгорание в торговом центре г. Химки, а также гибель человека», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СК добавили, что следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, по чьей вине произошла трагедия.

Напомним, в пятницу, 9 декабря, на территории гипермаркета OBI в Химках прозошел крупный пожар. Сгорело 7 тысяч квадратных метров торговых площадей, погиб один человек.

Представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС) оценил потенциальный ущерб от пожара в гипермаркете в 20 – 30 миллиардов рублей. Сайт KP.RU попытался ответить на основные вопросы, связанные с бизнесом компании.