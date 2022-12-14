В Народной милиции ЛНР заявили в проблемах ВСУ с эвакуацией раненых из-за нехватки техники Фото: REUTERS

Подразделения Вооруженных сил Украины столкнулись с проблемой эвакуации раненых военнослужащих из зоны проведения специальной военной операции. По словам офицера Народной милиции (НМ) Луганской народной республики Андрея Марочко, ВСУ не хватает военной техники.

«В связи с дефицитом гусеничной и колесной военной техники украинская армия все больше использует гражданский транспорт. Это приводит к нарушениям поставок боеприпасов, затрудняет оперативную эвакуацию раненых и доставку личного состава на позиции», – заявил он в беседе с ТАСС.

Как объяснил Марочко, гражданская техника не приспособлена к передвижению в условиях активных боевых действий и бездорожья. Офицер НМ ЛНР отметил, что среди украинских подразделений выросло число безвозвратных и санитарных потерь из-за использования гражданской транспорта.

Напомним, Марочко сообщал, что в Вооруженных силах Украины выросло количество несчастных случаев в связи с поставками некачественных артиллерийских боеприпасов.