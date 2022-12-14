Владимир Путин Фото: REUTERS

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, предположительно, не планируется на декабрь 2022 года, следовательно, его стоит ждать уже в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в российском парламенте.

"Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году, - уточнил собеседник агентства. - Я считаю, что в этом году его уже не будет".

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 27 декабря. При этом официальный представитель Кремля не уточнил точную дату мероприятия.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что оглашение послания главы государства Федеральному Собранию состоится, однако "сдвигается чуть-чуть вправо", отметив, что четких дат пока нет.

Как писал сайт KP.RU, представитель Кремля рассказал журналистам, что идея проведения ежегодной прямой линии востребована, однако в этот раз данное мероприятие состоится "чуть позже".