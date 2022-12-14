Баллистическую ракету «Ярс» загрузили в пусковую шахту в Калужской области Фото: пресс-служба Минобороны России

Баллистическая ракета «Ярс» загружена в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Калужской области, сообщает Министерство обороны России.

«В преддверии Дня РВСН в Козельском ракетном (Калужской области) соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ)», – говорится на сайте ведомства.

Как объяснили в Минобороны, ракета была загружена в пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Процесс загрузки занял несколько часов. В ведомстве также отметили, что в настоящее время в Козельском ракетном соединении идут работы по созданию новой инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для несения боевого дежурства.

Как писал сайт KP.RU, в конце октября российские войска произвели пуски баллистических ракет «Ярс» и «Синева» по полигону «Кура» на Камчатке.