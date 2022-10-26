Российские войска произвели пуски баллистических ракет «Ярс» и «Синева» по полигону «Кура» на Камчатке Фото: пресс-служба Минобороны России

По полигону «Кура» на Камчатке произведены пуски баллистических ракет «Ярс» и «Синева». Как сообщается на сайте Кремля, пуски состоялись в рамках тренировки стратегических сил сдерживания.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» была запущена с государственного испытательного космодрома «Плесецк», баллистическая ракета «Синева» – из акватории Баренцева моря. Кроме того, в тренировках приняли участие экипажи самолетов дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Как писал сайт KP.RU, под руководством Путина в среду, 26 октября, проводится тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что применение Россией ядерного вооружения возможно только в соответствии с доктриной.

Напомним, четыре условия применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине страны. Согласно ей, РФ вправе использовать ядерное оружие, если есть достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников и если ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения были применены по территориям России и (или) ее союзников.