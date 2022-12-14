В Турции введут налог на проживание с 1 января 2023 года

Российским туристам следует знать, что с 1 января 2023 года в Турции будет действовать налог на проживание Фото: Олег ЗОЛОТО

В Турции с 1 января 2023 года начнет действовать двухпроцентный налог на проживание в отелях, мотелях, пансионатах, гостевых домах, туристических деревнях и других объектах размещения туристов. Об этом сообщает правительственный вестник Resmi Gazete в среду, 14 декабря.

От сбора освобождаются студенты, которые проживают в общежитиях, пансионатах и кемпингах, а также аккредитованные Анкарой дипмиссии и представители международных организаций, обладающие дипломатическим статусом.

Стоит отметить, что власти Турции решили ввести соответствующий налог еще в 2019 году, но реализацию проекта отложили в связи с пандемией коронавируса.

Как ранее писал сайт KP.RU, Турция вошла в число наиболее популярных направлений у российских туристов для новогоднего отдыха за рубежом. В число наиболее востребованных стран также попали Египет, ОАЭ и Таиланд. Этот список за год изменился мало, хотя в прошлом году в числе лидеров были также Куба и Доминиканская Республика.