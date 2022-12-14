Главу МИД Германии Бербок раскритиковали за слова о действиях Путина

Анналена Бербок Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в желании "сломить украинцев" и пообещала выделить Киеву еще 50 млн долларов, за что подверглась жесткой критике в сети микроблогов Twitter.

Бербок, в частности, обвинили в лицемерии. Пользователи интернета обратили внимание, что министр иностранных дел ФРГ дополнительным финансированием только разжигает конфликт, вместо того, чтобы призывать стороны к переговорам.

"Она лицемерна, - написал один из комментаторов. - Вместо того чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия отправляет деньги, чтобы только сильнее затянуть конфликт".

С ним согласились многие другие пользователи Twitter, обвиняя Бербок в том, что она "отправляет в топку" бюджет Германии, больше думая о Путине, чем о гражданах своей страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, пользователи Twitter негативно оценили публикацию Анналены Бербок, где она заявила, что Владимир Путин якобы использует холод в качестве оружия против Украины. При этом комментаторы высмеяли абсурдность этого утверждения и обвинили Бербок в лицемерии и нежелании прекратить конфликт мирным способом.