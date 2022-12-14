Минобороны России создало творческие бригады для поддержки военных в зоне спецоперации

Минобороны РФ создало творческие бригады для поддержки военных в зоне спецоперации Фото: соцсети

Министерство обороны России создало творческие бригады для поддержки участников военной спецоперации на Украине. Первая из них уже начала работать в зоне СВО.

Как рассказали журналистам в ведомстве, творческие бригады сформированы из мобилизованных граждан и профессиональных артистов-добровольцев. Они созданы «в целях поддержания высокого морально-политического и психологического состояния военнослужащих», отметили в Минобороны.

В первой творческой бригаде участвуют музыканты, драматические актеры, профессиональный художник, артист цирка, а также вокальные исполнители. Коллектив создан на базе ансамбля Западного военного округа. Оосновными задачами бригады является организация культурного досуга военных, сбор армейского фольклора и накопление уникального опыта работы артистов в условиях боевых действий, объяснили в оборонном ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, ранее Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине.