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НовостиПолитика2 декабря 2022 18:49

Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине

Он насчитывает 98 человек, в том числе мастеров спорта международного класса
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине Фото: пресс-служба Госдумы

Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине Фото: пресс-служба Госдумы

Российский союз боевых искусств (РСБИ) сформировал отряд добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине, сообщил полномочный представитель президент России Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и сопредседатель РСБИ Юрий Трутнев.

«Сформирован отряд добровольцев – их больше 90 человек. Это мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, перворазрядники. Сразу после соревнований они отправятся на подготовку, а затем и в зону специальной военной операции», – сказал полпред на церемонии открытия форума боевых искусств «Битва чемпионов – 14: Школы против школы».

В пресс-службе Трутнева уточнили, что отряд насчитывает 98 добровольцев. Все они пройдут подготовку в военном центре в Гудермесе, а боевое слаживание проведут инструкторы спецназа с опытом участия в боевых действиях.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации.

Тем временем призванные в рамках частичной мобилизации 300 тысяч резервистов, а также добровольцев, прошли боевое обучение на полигонах.