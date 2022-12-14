Италия выделит 10 млн евро на помощь населению Украины Фото: REUTERS

Италия выделит 10 миллионов евро на помощь населению Украины, об этом сообщил вице-премьер и глава МИД страны Антонио Таяни.

«Речь идет о помощи гражданскому населению. Италия решила направить еще 10 миллионов евро», - пояснил чиновник во время выступления в Сенате на мероприятии, посвященном вручению премии Андрея Сахарова.

Таяни подчеркнул, что Италия уже направила на Украину более 50 тонн электрооборудования.

Как сообщал сайт KP.RU, Франция выделила Украине кредит на льготных условиях в размере ста миллионов евро.Средства направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования первоочередных расходов, в частности социальных и гуманитарных.

Ранее в Верховной раде заявляли, что международная помощь, поступившая в бюджет Украины с 24 февраля 2022 года, составила 20,4 млрд долларов.

Кроме того, ЕС профинансирует Украину в 2023 году примерно на 18 миллиардов евро.