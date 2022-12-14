Совфед одобрил законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких мужчин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете услуи суррогатных матерей в России для иностранцев и одиноких мужчин.

Документ предусматривает, что услуги суррогатных матерей будут доступны только россиянам, состоящим в браке, или одиноким женщинам, являющимся гражданками России и не имеющими возможности выносить и родит ребенка по медицинским показаниям.

Кроме того, по законопроекту ребенку, рожденному суррогатной матерью, дается российское гражданство. Документ также отменяет возможность упрощенного порядка выхода из гражданства для детей, рожденных суррогатными матерями и у которых один из родителей является гражданином РФ, а другой имеет гражданство другой страны.

Напомним, на прошлой неделе депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях проект закона о запрете суррогатного материнства в России для иностранных граждан.

Как писал сайт KP.RU, правительство России в мае 2022 дало положительный отзыв на законопроект, предусматривающий запрет на услуги суррогатного материнства для иностранцев либо лиц без гражданства. При этом кабмин предложил дополнить проект нормой, позволяющей получать соответствующие услуги гражданам других стран, которые находятся в браке с россиянами.