Песков прокомментировал возможность рождественского перемирия на Украине

Песков заявил, что предложений о рождественском перемирии на Украине не было Фото: REUTERS

В Кремле не получали каких-либо предложений по поводу рождественского или новогоднего перемирия на Украине. Такое заявление в среду, 14 декабря, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что подобной темы нет на повестке дня.

«Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, и такой темы нет на повестке дня», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассматривает ли Москва возможность рождественского или новогоднего перемирия, а также готова ли откликнуться, если подобное предложение поступит от украинских властей.

Напомним, в конце ноября этого года бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк заявил, что Москва может одержать промежуточную победу в специальной военной операции в том случае, если Киев сделает запрос на прекращение огня или перемирие. По его мнению, президент России Владимир Путин хочет заставить украинских властей пойти на такой шаг.