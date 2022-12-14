Саакашвили вновь объявил голодовку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который на данный момент находится на лечении в клинике «Вивамед», в среду, 14 декабря, вновь объявил голодовку. На этот раз он принял такое решение после того, как пенитенциарная служба запретила ему дистанционно участвовать в судебном процессе по делу о возможной отсрочке тюремного заключения. Такое заявление сделал адвокат Шалва Хачапуридзе.

«Произошедшее сегодня в Тбилисском городском суде, когда Саакашвили не разрешили участвовать в своем процессе с помощью видеосвязи, совершенно неприемлемо. Подобное не делали даже в сталинском суде. Михаил Саакашвили объявил голодовку в знак протеста», - сообщил он.

В среду, 14 декабря, Тбилисский городской суд отложил рассмотрение дела экс-президента Грузии на 22 декабря, а представитель пенитенциарной службы Министерства юстиции страны сообщил об отсутствии технической возможности для дистанционного участия Саакашвили.

Напомним, ранее врачи, которые поставили Саакашвили свыше 20 диагнозов, заявили о необходимости освободить политика из тюрьмы из-за угрозы комы и смерти.