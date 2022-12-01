Врачи заявили о необходимости освободить Саакашвили из тюрьмы из-за угрозы комы и смерти

Михаил Саакашвили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа врачей неправительственной организации "Эмпатия" обнародовала отчет о состоянии здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором говорится, что политика необходимо освободить из тюремного заключения из-за нескольких заболеваний, которые могут повлечь за собой кому и даже смерть.

"У него более 20 диагнозов или симптомокомплексов, из них 10 ведущих диагнозов, что делает заключение не совместимым с тюремным заключением", - говорится тексте заключения.

В частности, медики отметили, что у Саакашвили наблюдается лихорадка, быстрая потеря массы тела, анорексия, боли в костях, суставах и мышцах, а также спазмы и раздражения на теле. По оценке "Эмпатии", это может свидетельствовать о интоксикации. В связи с этим рекомендуется провести диагностику токсических веществ в организме пациента.

Как ранее писал сайт KP.RU, врач и глава неправительственной организации "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что анализы выявили в организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили следы трех тяжелых металлов. В связи с этим Джишкариани призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать политика и спасти ему жизнь.

Напомним, адвокат по международным делам, управляющий партнер компании "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин оценил вероятность досрочного освобождения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, отметив, что на фоне серьезных проблем со здоровьем суд может смягчить меру наказания.