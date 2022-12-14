Белый дом пообещал не принуждать страны Африки поддерживать курс США по Украине Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не станут принуждать страны Африки к поддержке своего курса по Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы никого не принуждаем. Мы не навязываем условия с точки зрения саммита США – Африка в отношении решений, которые принимают суверенные страны по данному вопросу», – сказал он на брифинге.

Как отметил представитель Белого дома, США старается действовать в этом вопросе с позиции убеждения. По мнению Салливана, Вашингтон был «успешен в том, чтобы доказывать свою точку зрения». США не подходят к этому с точки зрения принуждения других стран и не будут действовать подобным образом в отношении стран Африки, заверил он.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры африканских стран не поддерживают позицию Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине. Высокопоставленный сотрудник американской администрации уточнил, что идея США наказать Россию не понравилась лидерам государств Африки, которые настаивают на дипломатическом решении ситуации.