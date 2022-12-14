В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили более 700 ракет HIMARS по Донбассу с начала поставок вооружения НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска выпустили более 700 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по жилым кварталам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с начала поставок данного вооружения Киеву из стран Североатлантического альянса. Такое заявление в среду, 14 сентября, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За 191 день применения вооружения, поставленного альянсом, выпущено более 15 тысячи боеприпасов из 155-мм орудий, более 700 ракет из РСЗО HIMARS, более десяти случаев применения РСЗО RM-70 (122 мм)», - сказано в заявлении представительства.

Как уточняется, в результате применения данного типа оружия повреждения получили 311 многоквартирных домов и 633 частных дома. Кроме того, были повреждены 363 объекта инфраструктуры.

Напомним, ранее The New Yorker сообщило, что США отказались продавать Украине больше HIMARS из-за снижения запасов.