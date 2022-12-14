Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президента России Владимира Путина с правительством РФ заявила о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гриппом, а также другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

«Мы наблюдаем повышение заболеваемости ковидом. И выраженный рост суммы ОРВИ и гриппа, неделя к неделе +35%. Это увеличение и произошло», - заявила она.

Попова заявила, что на данный момент можно наблюдать рост заболеваемости пандемического гриппа, который пришел в Россию в 2009 году. Кроме того, глава Роспотребнадзора сообщила, что свиной грипп H1N1 вернулся в страну спустя шесть лет и является превалирующим.

Напомним, ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что показатель заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекции в России за неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года вырос на 23,3%, а также указали на рост заболеваемости коронавирусом.