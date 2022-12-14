Европарламент наградил премией Сахарова "народ Украины" в 2022 году

На церемонии вручение был показан документальный фильм об украинском конфликте, уточнили в пресс-службе Европарламента Фото: REUTERS

Спикер Европарламента Роберта Метсола наградила народ Украины премией "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в 2022 год. Трансляция заседания велась парламентской пресс-службой. Метсола вручила награду лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

В октябре 2022 года Европарламент присудил премию "украинскому народу, представленному его президентом, избранными лидерами и гражданским обществом".

На церемонии вручение был показан документальный фильм об украинском конфликте, а затем представлено краткое видеообращение президента Владимира Зеленского.

На премию в 2022 году претендовали Ассанж и колумбийская "Комиссия правды".

Напомним, Европарламент присудил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова за 2021 год Алексею Навальному. Церемония вручения премии прошла на пленарную сессию Европарламента в Страсбурге 15 декабря 2021 года.

Премия «За свободу мысли» была учреждена Европарламентом в 1988 году и названа в честь советского физика, лауреата Нобелевской премии мира (1975) и одного из лидеров правозащитного движения в СССР Андрея Сахарова. Лауреат данной премии, которая присуждается ежегодно, получает диплом и чек на 50 тыс. евро. Премию за прошлый год получили женщины Белоруссии.