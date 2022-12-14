Путин призвал защищать россиян от болезней Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ призвал защищать граждан от болезней, отметив, что в нашей стране длинная зима.

«У нас зима длинная, начало весны часто бывает холодным, надо продолжать иммунизацию, надо защищать людей от болезней», - заявил российский лидер.

Путин заявил о необходимости всех уровней и органов власти выстраивать свои планы, а также действия «именно в этой логике», чтобы защищать здоровье и жизнь граждан. «Обращаю внимание, здесь нет второстепенных вопросов, вопросов, которые можно отложить на потом», - подчеркнул он.

«Каждое направление работы по охране здоровья наших граждан предельно важны и требуют нашего максимального внимания и концентрации ресурсов», - добавил глава государства.

Как писал сайт KP.RU, в ходе совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила российскому президенту о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гриппом, а также другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).