На Запорожской АЭС выявили агента ВСУ, пытавшегося передать данные о станции Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в среду, 14 декабря, заявил о том, что на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) выявили агента, которого внедрили в качестве рабочего ремонтной бригады для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) важной информации о станции.

«Пытаются внедрять на станцию людей со стороны: подрядная организация заехала на осуществление ремонтных, строительных работ. И был выявлен такой, не знаю как его назвать, наводчик или пособник диверсантов», - заявил советник гендиректора в эфире телеканала Соловьев Live.

Карчаа назвал основной задачей данного агента скрытую съемку систем охраны Запорожской АЭС. Как он заявил, делались снимки помещения, где находится охранная сигнализация, а также «даже тот момент, когда открывались двери». По его словам, подобным образом могла быть совершена попытка «поймать алгоритм открытия этих дверей».

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала необходимость создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, указав на то, что данная мера призвана гарантированно прекратить обстрелы со стороны украинской армии.