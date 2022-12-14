Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточной страны, собравшимся судить великую державу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главу Латвии Эгилса Левитса, который ранее предложил провести процесс над Россией в Риге, создав там Рижский трибунал, «недопрезидентом» марионеточного государства, а также глупым человеком, собравшимся судить великую державу.

Напомним, в среду, 14 декабря, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложение Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не было поддержано всеми министрами иностранных дел стран – членов Евросоюза. Позже латвийский президент выступил с инициативой о проведении международного трибунала по Украине в Риге.

«Что тут можно сказать: чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу», - приводит РИА Новости слова Медведева, который также напомнил, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Нации (ООН), а также обладает «триадой стратегических ядерных сил».