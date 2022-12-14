Боррель заявил, что идея о создании трибунала по Украине не нашла единой поддержки в ЕС Фото: REUTERS

Идея Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки среди министров иностранных дел государства Евросоюза. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам, и мы обсуждали его, правда, без конкретного результата. Это интересная дискуссия, которая не имела конкретного ответа», – сказал дипломат в ходе выступления на форуме по правам человека в Брюсселе.

Вместе с тем Боррель отметил, что Евросоюз должен делать больше «для борьбы с безнаказанностью». Конкретных планов в этом направлении он при этом не озвучил.

Напомним, в конце ноября МИД Франции заявил о начале работы по созданию так называемого специального трибунала в отношении России из-за действий Вооруженных сил РФ на Украине.

Как писал сайт KP.RU, в Кремле заявили, что прежде чем рассуждать о создании трибунала над гражданами России за их действия на Украине, европейским чиновникам следует обратить внимание на преступления Киева в Донбассе.