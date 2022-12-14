CNA: Китай приостановил импорт некоторых товаров из Тайваня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай приостановил импорт некоторых морепродуктов, алкогольных и безалкогольных напитков, а также выпечки с Тайваня из-за того, что тайваньские экспортеры не стали раскрывать состав своих продуктов в таможенных декларациях, об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

Как отметило агентство, весь экспорт с Тайваня должен регистрироваться с указанием ингредиентов и их содержанием в продукте в процентах.

Уточняется, что на данный момент с Тайваня в Китай экспортируется 31 продукт, зарегистрированный через «рекомендуемый» канал, и 824 продукта, которые были зарегистрированы самостоятельно.

Издание подчеркивает, что из-за бюрократизма некоторые тайваньские пекарни покинули китайский рынок. Некоторые пекарни жаловались на возникновение в конце сентября трудностей с внесением в регистрационные бланки ингредиентов, указанных в процентах.

В связи с этим многие пекарни диверсифицировали свою продукцию, продавая ее во Вьетнам, Индонезию и Индию, чтобы уменьшить свою зависимость от материкового Китая.

Как сообщал сайт KP.RU, 13 декабря 2022 года стало известно, что в опознавательную зону систем противовоздушной обороны Тайваня зашли 29 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в том числе 18 стратегических бомбрадировщиков.

Отмечается, что власти США всерьез допускают возможность того, что Китай решит применить военную силу для решения тайваньского вопроса. Как полагают в Вашингтоне, в этом случае китайские военные осуществят вооруженное вторжение на Тайвань и возьмут его территорию под свой полный контроль. США при этом намерены предпринять все возможные усилия для того, чтобы не дать осуществиться такому варианту событий.