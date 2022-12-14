Госдума России приняла в первом чтении закон о пожизненном заключении за диверсии

Лишения свободы грозит за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям, а также за их финансирование и пропаганду в РФ, говорится в законопроекте Фото: REUTERS

Госдума России на пленарном заседании в первом чтении одобрила законопроект об уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества в РФ, обучение и содействие диверсиям, а также за их финансирование и пропаганду.

Депутаты во главе со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным предлагают три новые статьи в УК РФ с максимальным наказанием вплоть до пожизненного заключения: "Содействие диверсионной деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности", "Организация диверсионного сообщества и участие в нем".

За "Содействие диверсионной деятельности" предполагается от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. При использовании служебного положения - от 10 до 20 лет колонии со штрафом от 500 тысяч до одного миллиона рублей. При этом организация и финансирование диверсионных групп будет караться лишением свободы от 15 до 20 лет колонии с ограничением свободы на срок до двух лет. Максимальное наказание - пожизненное заключение.

Лицам, которые проходят обучение в ходе организации диверсии, грозит помимо пожизненного, лишение свободы от 15 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет. Однако явка с повинной и выдача организаторов, согласно документу, позволит избежать наказания.

Третий пункт - "Организация диверсионного сообщества и участие в нем" предполагает пожизненное заключения в худшем случае, или от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей за организацию диверсионного сообщества. Участие в сообществе будет грозить колонией от 5 до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Аналогичным образом, как и во втором пункте, явка с повинной освобождает лицо от уголовной ответственности.

Напомним, Следственный комитет России подтвердил, что организаторы взрыва на Крымском мосту еще не установлены, равно как и исполнители теракта. Помимо прочего, по делу необходимо завершить производство 30 судебных экспертиз, получить ответы на запросы об оказании правовой помощи из компетентных органов Армении, Грузии, Болгарии, Китая, уточнили в ведомстве.