В СК России заявили, что организаторы и исполнители теракта на Крымском мосту пока не установлены Фото: REUTERS

Следственный комитет России подтвердил, что организаторы взрыва на Крымском мосту еще не установлены, равно как и исполнители теракта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале Басманного суда Москвы, где рассматривают ходатайство о продлении срока ареста обвиняемым по делу.

"По делу необходимо завершить производство 30 судебных экспертиз, получить ответы на запросы об оказании правовой помощи из компетентных органов Армении, Грузии, Болгарии, Китая, а также продолжить проведение процессуальных действий, направленных на установление организаторов и неустановленных в настоящее время исполнителей преступления", - сказал следователь в суде.

Тем не менее президент России Владимир Путин заявил, что подрыв Крымского моста 8 октября - теракт, который "организовали" украинские спецслужбы. В связи с этим он обосновал массированные удары по Украине, подчеркнув, что это ответная реакция России на диверсию.

Российский лидер объяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что Москва отказалась от "точечных" ракетных ударов в Украине и перешла к массированной атаке из-за "провокаций" в отношении России, в частности он назвал инцидент на Крымском мосту.

Шольц в свою очередь призвал Путина как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября сообщил, что созвонился с канцлером Германии Шольцем. По телефону политики обсудили украинскую формулу мирного урегулирования ситуации, а также говорили про защиту страны от ракетных атак.

На саммите G20 Зеленский озвучивал "формулу мира" и выразил готовность к переговорам с Москвой, подчеркнув, что России среди прочего необходимо обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, что приведет к мирному урегулированию конфликта.

В Кремле при этом заявили, что не видят перспектив для начала мирных переговоров с Украиной. Путин лишний раз подчеркнул, что Россия продолжит спецоперацию, пока не добьется поставленных целей.