Власти Сербии заявили, что албанцы силой захватили власть в муниципалитете в Косове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович в среду, 14 декабря, заявил, что косовские албанцы при поддержке полиции силовой захватили власть в муниципалитете Северна-Митровица в северной части Косова и Метохии.

«Сегодня албанцы правовым насилием и односторонними действиями заняли депутатские места, принадлежащие сербам в сербском муниципалитете Косовска-Митровица, хотя за них никто не голосовал и у них нет никакой поддержки сербского народа», - сказал глава канцелярии.

СМИ пишут о том, что косовары вошли в здание муниципалитета, где под охраной косовской полиции провели заседание, в ходе которого назначили депутатов из числа албанцев, которые принесли «присягу», а также избрали» главу муниципалитета, которым стал албанец Неджат Углянин.

Напомним, в воскресенье, 11 декабря, спецназ полиции Косово занял объект на важнейшей плотине, которая расположена на севере края.