Спецназ полиции Косово занял объект на важнейшей плотине на севере края Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бойцы специального подразделения «МВД» самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на важнейшей плотине аккумуляционного озера гидроэлектростанциями (ГЭС) Газиводе. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщает сербское издания «Вечерне новости».

Как сообщается, бойцы «сняли и разорвали сербские флаги со здания». «Там они застали охранника, который измерял уровень воды, и выставили его из объекта. По последним данным, они продолжают находиться на занятом объекте», - сказано в материале.

Напомним, сегодня, 11 декабря, полиция самопровозглашенного Косово заявила о трех перестрелках с неизвестными на севере края. Отмечалось, что огонь был открыт по полицейским «членами определенных криминальных групп, которые блокировали трассы». Днем ранее, 10 августа, в автономном крае Косово и Метохия прогремели два взрыва, а также на протяжении 15 минут велась стрельба недалеко от города Зубин-Поток.

Как писал сайт KP.RU, президент Сербии Александр Вучич сообщил о планах Белграда направят соответствующий запрос НАТО о вводе в Косово контингента сил безопасности.