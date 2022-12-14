Рекордное количество журналистов задержано в мире в 2022 году Фото: REUTERS

Согласно ежегодному обзору насилия и злоупотреблений в отношении журналистов, публикуемому организацией "Репортеры без границ" (RSF), в настоящее время во всем мире задержано рекордное количество журналистов — 533.

"Рекорд прошлого года снова побит. Всего на 1 декабря в связи с работой было задержано 533 журналиста, что на 13,4% больше, чем в прошлом году... В настоящее время в заключении находится 78 человек, что является рекордным ростом почти на 30% по сравнению с 2021 годом", - говорится в сообщении организации.

В настоящее время женщины составляют почти 15% задержанных журналистов по сравнению с менее чем 7% пять лет назад. RSF отметили, что также никогда раньше не видели такого количества женщин-журналистов в заключении.

"Возросло и число убитых журналистов. В общей сложности 57 человек заплатили своими жизнями за обязательство сообщать новости в 2022 году, что на 18,8% больше, чем в 2021 году, после двухлетнего периода относительного спокойствия и исторически низких показателей", - заявил генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар.

Между тем, более 60% журналистов, убитых в 2022 году, погибли в странах, считавшихся мирными.

Только в Мексике было убито 11 журналистов, что составляет почти 20% от общего числа журналистов, убитых во всем мире. Данные Мексики, а также Гаити (шесть убитых) и Бразилии (трое убитых) помогли превратить Америку в самый опасный регион мира для СМИ: почти половина (47,4%) от общего числа журналистов, убитых во всем мире в 2022 году.

В сводке новостей 2022 года также сообщается, что в настоящее время в заложниках находятся не менее 65 журналистов и работников СМИ. Кроме того, в 2022 году пропали без вести еще два журналиста, в результате чего общее число работников СМИ, пропавших без вести в настоящее время, достигло 49 человек.

"Китай, где цензура и слежка достигли экстремального уровня, по-прежнему остается крупнейшим в мире тюрьмой журналистов: в настоящее время в заключении находится 110 человек", - подчеркивает RSF.

Также признаком масштабных репрессий является то, что Исламская Республика Иран с 47 заключенными стала третьим в мире по величине тюремщиком журналистов всего через месяц после начала массовых протестов, уточнили в RSF. По словам авторов, большинству заключенных грозит смертная казнь.

"Диктаторские и авторитарные режимы быстрее, чем когда-либо, наполняют свои тюрьмы журналистами. Этот новый рекорд по количеству задержанных журналистов подтверждает насущную и безотлагательную необходимость противостоять этим недобросовестным правительствам и проявить нашу активную солидарность со всеми теми, кто воплощает идеал журналистской свободы, независимости и плюрализма", - пишет RSF.

Конфликт в Украине 24 февраля 2022 года, — одна из причин такого подъема. За первые шесть месяцев было убито восемь журналистов.

В обзоре также рассматриваются некоторые из самых громких дел года, в том числе дело российского журналиста Ивана Сафронова, который был приговорен к 22 годам лишения свободы за разглашение "государственной тайны". Отмечается, что это был самый длинный приговор, зафиксированный RSF в 2022 году.

С 1995 года организация «Репортеры без границ» (RSF) составляет ежегодный обзор случаев насилия и злоупотреблений в отношении журналистов на основе точных данных, собранных с 1 января по 1 декабря соответствующего года. В сводку за 2022 год включены профессиональные журналисты, непрофессиональные журналисты и работники СМИ. RSF собирает подробную информацию, которая позволяет с уверенностью или большей уверенностью утверждать, что задержание, похищение, исчезновение или смерть каждого журналиста были прямым результатом их журналистской деятельности. Методология RSF может демонстрирует различия между цифрами организации и цифрами других управлений во всем мире.