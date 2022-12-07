Апелляционный суд признал законным приговор экс-советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову Фото: ТАСС

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, который был осужден на 22 года за государственную измену.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, так как в деле есть секретные материалы. Приговор в отношении Сафронова вступил в силу, сторона обвинения не стала настаивать на ужесточении приговора, передает ТАСС.

С учетом срока, проведенного в следственном изоляторе, осужденному останется отбыть в колонии 19,5 года.

Напомним, Сафронов получил 22 года колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей. Суд счел доказанными факты о том, что он шпионил в пользу разведки одной из западных стран, передавая спецслужбе секретные сведения. Подробности дела и комментарии экспертов читайте в материале KP.RU.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень суровым приговор Сафронову по делу о госизмене.