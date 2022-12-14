Минобороны Украины не исключило продление мобилизации в стране после 19 февраля 2023 года

Мобилизация зависит от потребностей ВСУ, новый набор нельзя спрогнозировать, отметила замминистра обороны Украины Анна Маляр Фото: REUTERS

В Украине в 2023 году могут продлить мобилизацию, которая согласно действующему указу должна закончиться 19 февраля 2022 года, заявила замминистра обороны Анна Маляр на конференции 14 декабря 2022 года, уточнив, что все зависит от потребностей армии Украины и ситуации на линии соприкосновения.

"Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери, есть потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас живы-здоровы, не ранены, нуждаются в замене", - сказала она в ответ на вопрос журналистов о снятии брони на предприятиях в Украине.

Вместе с тем зима может стать переломным моментом в конфликте России и Украины, так как президент РФ Владимир Путин может воспользоваться холодными погодными условиями для реализации стратегий с подавление ослабленной армии ВСУ.

Киеву приходится балансировать между опасностью бездействия и опасностью неудачного наступления, резюмируют в Bloomberg. И дилемма Украины станет еще острее, если Путин перехватит дипломатическую инициативу, предложив перемирие до весны.