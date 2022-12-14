Bloomberg: зима грозит обернуться поражением для Украины

Президент РФ Путин может воспользоваться зимой для реализации стратегий с подавление ослабленной армии ВСУ, пишет Bloomberg Фото: REUTERS

Зима может стать переломным моментом в конфликте России и Украины, так как президент РФ Владимир Путин может воспользоваться холодными погодными условиями для реализации стратегий с подавление ослабленной армии ВСУ. К такому выводу пришли авторы материала агентства Bloomberg.

"Если Россия сможет затянуть конфликт на всю зиму, сделав ситуацию как можно более неприятной для измученной Украины, бедной энергией Европы и все более отвлекающегося Вашингтона, возможно, Киев и Запад сломаются", - говорится в материале.

За счет массированных ракетных ударов Москва ослабила экономические мощи Украины в связи с чем становится труднее вкладывать средства в наступательные силы.

Вместе с тем в агентстве отмечают препятствия, которые могут "обрушить" планы по зимней стратегии действия России, отмечает Bloomberg, подразумевая нехватку зимнего снаряжения в ВС РФ. Ситуация остается в высшей степени неопределенной в том числе и для властей Киева.

"Зима приносит нелегкий выбор и Украине. Ее силы утомлены тяжелыми боями; с чисто военной точки зрения оперативная пауза имеет смысл. Но с политической и дипломатической точки зрения ожидание может быть более рискованным", - пишет агентство.

Президент Украины Владимир Зеленский, безусловно, обеспокоен тем, что даже видимость зимнего тупика может усилить двойственное отношение Запада, подчеркивается в материале. Речь идет о вопросах об усилении поставок вооружения и плана военной помощи в 2023 году, которые подвергаются сомнению в США и ЕС.

"Зима на самом деле хорошее время для нанесения удара — когда земля промерзает, танки и грузовики могут двигаться по бездорожью — и Зеленский может предпринять еще одно наступление. Одним из вариантов может быть бросок в Запорожскую область на юго-востоке, чтобы перерезать сухопутный мост России в Крым, поймать в ловушку еще один карман сил (ВС РФ) и доказать, что увеличение западной помощи позволит Украине одержать больше побед", - предположили в агентстве.

Это сложное решение, потому что Киеву приходится балансировать между опасностью бездействия и опасностью неудачного наступления, резюмируют в Bloomberg. И дилемма Украины станет еще острее, если Путин перехватит дипломатическую инициативу, предложив перемирие до весны.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия не стремится к миру, а пытается добиться "краткосрочной передышки", когда речь идет о переговорах между Киевом и Москвой.

"Россия сейчас ищет краткосрочное затишье – паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию", - заявил Зеленский.