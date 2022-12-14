В России сняли первый художественный фильм в поддержку пациентов с диагнозом рак лёгкого

Фото предоставлено пресс-службой «АстраЗенека Фармасьютикалз»

С помощью сюжетной линии и реальных жизненных историй создатели фильма попытались показать, какой путь проходят пациенты с диагнозом рак лёгкого и их близкие в борьбе с заболеванием.

Главные роли исполнили известные российские актёры Сергей Бадюк и Михаил Панюков. В съёмках также приняли участие ведущие специалисты в области терапии онкологических заболеваний: Константин Лактионов, заведующий отделением химиотерапии №17 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, и Валерий Бредер, ведущий научный сотрудник химиотерапевтического отделения №17 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

По сюжету один из главных героев – взрослый и уверенный в себе мужчина (Сергей Бадюк) – случайно узнаёт, что его отцу (Михаил Панюков) поставлен диагноз рак лёгкого. В один момент человек, который всегда знает, как действовать в критической ситуации, теряется и сталкивается с новой для него реальностью. Чем глубже герой погружается в проблему, тем более безвыходным ему кажется положение. И лишь встреча с компетентными специалистами и человеком, который уже прошёл этот путь, помогает ему найти опору и понять, как поддержать отца в борьбе с болезнью.

Фильм доступен для просмотра на сайте проекта «Быть героем».

Рак лёгкого – одно из наиболее распространённых и смертоносных онкологических заболеваний. Ежегодно в России им заболевают более 55 тыс. человек. Большинство пациентов, столкнувшихся с диагнозом, — мужчины 65-68 лет. Однако последние три года отмечается рост заболеваемости и среди женщин, а сам рак лёгкого «молодеет»: уже сегодня в России до трети пациентов – это люди младше 60 лет, а около 15% не достигли и 55-летнего возраста.

«Еще 20 лет назад у пациентов с раком лёгкого были довольно низкие шансы на благоприятный исход. Однако за последнее десятилетие наука и медицина шагнули далеко вперёд, и в арсенале врачей появились новые методы лечения, эффективные даже на поздних стадиях заболевания. Сегодня мы можем смело сказать, что рак лёгкого – не приговор. Тем не менее, многие пациенты, узнав о своём диагнозе, теряются и опускают руки, поэтому им крайне необходима эмоциональная и информационная поддержка. Именно на это направлен фильм «Быть героем», — отметил Константин Лактионов, д.м.н., профессор, заместитель директора по лечебной работе НИИ клинической онкологии им. акад. Н.Н. Трапезникова, заведующий отделением химиотерапии №17 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.

«Несколько лет назад я потеряла своего отца – до последних дней он боролся с раком лёгкого, поэтому я хорошо понимаю, что чувствуют люди, чьи близкие столкнулись с этим заболеванием. Многие испытывают шок, замыкаются в себе и отказываются принимать происходящее. Но нужно помнить, что тем, кто борется с болезнью, намного сложнее, и в этот трудный период им особенно нужна поддержка близких. Жанр доку-драма был выбран не случайно. Нам было важно рассказать истории реальных пациентов и с помощью их примера вдохновить тех, кто только начал лечение, — прокомментировала Юлия Писаренко, автор и режиссёр фильма «Быть героем».

«Люди, столкнувшиеся с онкологическим заболеванием, проходят тяжёлый путь, и каждого из них можно назвать героем. Однако быть героем – совсем не просто. Надеемся, что в нашем фильме пациенты с диагнозом рак лёгкого и их близкие найдут поддержку и мотивацию противостоять болезни и не опускать руки», — отметила Евгения Логачева, медицинский директор направления «Онкология и редкие заболевания» компании «АстраЗенека».

Фильм является частью одноимённой информационной кампании «Быть героем» — уникального проекта, направленного на поддержку пациентов с диагнозом рак лёгкого и их близких. А именно — на улучшение качества жизни путём предоставления всесторонней информационной поддержки о методах лечения и диагностике рака лёгкого. Проект проводится при поддержке биофармацевтической компании «АстраЗенека».