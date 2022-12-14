Бойцы группировки "Отважные" с помощью "Терминаторов" отразили атаку украинских войск в ЛНР

Бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа отбили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии Сватово - Кременная, сделав это при помощи боевых машин «Терминатор».

«Обстановка остается напряженной … Используем артиллерию для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС "Солнцепек". При отражении нескольких атак нам здорово помог "Терминатор", буквально обратив противника в бегство», - приводит РИА Новости слова одного из бойцов.

Как сказал боец группировки «Отважные», удар был нанесен по району сосредоточения украинских войск в лесопосадке, откуда ВСУ намеревалось атаковать Вооруженные силы (ВС) России.

Напомним, сегодня, 14 декабря, в Министерстве обороны РФ заявили, что российские военнослужащие в ходе наступательных действий на донецком направлении взяли под контроль основную часть Водяное - населенный пункт, который находится в Донецкой народной республики (ДНР).