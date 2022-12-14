Сенатор Клишас заявил о подготовке законопроекта об ограничении удалёнки для уехавших из России

Клишас заявил, что в России могут разработать меры, ограничивающие работу россиян, покинувших страну после начала частичной мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект закона об ограничении удаленной работы для граждан, уехавших из России, могут внести в Госдуму РФ уже в ближайшее время. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на члена Совфеда РФ, соавтора инициативы Андрея Клишаса.

Как ожидается, данный законопроект затронет только работников, труд которых связан с секретной информацией, так речь может идти о госслужащих, силовиках и работников некоторых транспортных отраслей.

Тем временем глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что ему о таком документе неизвестно, напомнив также, что, согласно действующему законодательству, работодатель имеет право самостоятельно решать, как ему организовать трудовой процесс, а также вводить ли удаленку.

Напомним, ранее Клишас заявил, что в России могут разработать меры, ограничивающие работу россиян, покинувших страну после начала частичной мобилизации.