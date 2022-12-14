Виктор Бут заявил, что адвокат не собиралась его защищать, а лишь хотела уговорить на "сделку" Фото: REUTERS

Освобожденный из заключения в США Виктор Бут призвал не связываться с его первым адвокатом в США Сабриной Шрофф, так как. по его словам, она абсолютно открыто работает на американское правительство. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

"Я однозначно советую с ней не связываться, потому что она абсолютно открыто работает на правительство (США) и никаких интересов (подзащитных)", - заявил он.

По его словам, адвокат не собиралась его защищать, а лишь хотела уговорить на "сделку".

Россиянин Виктор Бут вернулся на родину после заключения в США "за незаконную торговлю". Его удалось обменять на американку Бриттни Грайнер, которая была поймана с наркотиками. Об этом 8 декабря 2022 года сообщили в МИД России.

Виктор Бут в эксклюзивном интервью «КП-Петербург» рассказал, что находился под серьезным давлением в США. Россиянину угрожали пожизненным сроком в тюрьме. Мужчину склоняли к тому, чтобы он рассказал негативную информацию о президенте России, но Виктор таких сведений не имел и не мог иметь.