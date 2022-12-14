В Белом доме не подтвердили сообщения о включении ЗРК Patriot в новый пакет помощи Украине

Противоракетные комплексы Patriot станут законной целью Фото: REUTERS

Американская администрация на данный момент не может подтвердить информацию о потенциальном включении противоракетных комплексов Patriot в новый пакет военной помощи для Украины. Такое заявление сделали в Белом доме.

«Я не могу подтвердить сообщения СМИ о потенциальной поставке батареи Patriot Украине», - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в среду, 14 декабря.

Напомним, сегодня, 14 декабря, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что противоракетные комплексы Patriot станут законной целью Вооруженных сил (ВС) России в случае доставки их из США на Украину, однако отметил, что в Кремле не комментируют заявления СМИ о возможных поставках американских систем, пока не получат официального подтверждения такой информации.