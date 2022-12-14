Росстат улучшил оценку спада ВВП России в третьем квартале 2022 года до 3,7%

Объем ВВП за январь - сентябрь этого года составил 106,121 трлн рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росстат улучшил оценку снижения валового внутреннего продукта (ВВП) страны в третьем квартале этого года до уровня 3,7% в годовом выражении. Это следует из данных статслужбы.

Ранее ведомство предварительно оценило снижение ВВП России в третьем квартале на уровне 4%. Относительно второго квартала этого года данный показатель вырос на 7,3%, а объем ВВП за январь - сентябрь этого года составил 106,121 трлн рублей.

Согласно данным Росстата, в третьем квартале снижение объема валового внутреннего продукта связано с сокращением добавленной стоимости в некоторых сферах деятельности, среди которых оптовая и розничная торговля, сокращение в которых было отмечено на уровне 19,3%; водоотведение, водоснабжение, организация сбора и утилизация отходов, а также деятельность по ликвидации загрязнений (на 10,1%); транспортировка и хранение (на 4,1%); информация и связь (на 2,4%).

Отмечается, на увеличение индекса-дефлятора валового внутреннего продукта в наибольшей степени повлиял рост индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости таких отраслей, как оптовая и розничная торговля, которая выросла на 29,7%, а также транспортировка и хранение (+20,4). Кроме того, данные показатели выросли в строительстве (+16,3%), а также таких отраслях как гостиницы и рестораны (+15,3%), недвижимое имущество (+15,1%).