Адвокат раскрыл сумму пенсии, которую Любовь Успенская получает в Америке

Пенсию Успенская, как гражданка США, получает в Америке. И менять её на российскую, скорее всего, не станет даже после получения паспорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любовь Успенская на днях призналась, что готовится к получению российского гражданства. Причем, тот факт, что певица с 1994 года живет в России с американским паспортом, широкой публике прежде не был известен.

Как выяснил сайт KP.RU, чтобы длительное время находиться в РФ, артистка должна была оформить вид на жительство. Этот документ дает практически те же права, что и гражданство, но с исключениями: так, например, нельзя голосовать и избираться на выборах, работать в госструктурах и др.

- А кроме того, пенсию Успенская, как гражданка США, получает в Америке. И менять её на российскую, скорее всего, не станет даже после получения паспорта. Выгода здесь очевидна: минимальный размер пенсии в США - 1503 доллара или около 100 тысяч рублей по текущему курсу, - сообщил KP.RU адвокат Андрей Алёшкин.

Также не исключено, что именно отсутствием российского гражданства объясняется отсутствие звания Заслуженной или Народной артистки РФ у Любови Успенской: иностранцам такие "бонусы" не положены.