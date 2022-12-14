Минцифры России не поддержали идею запрета "удаленки" для уехавших за рубеж IT-специалистов

Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, отметили в Минцифры России Фото: REUTERS

Минцифры России не поддерживает введение законопроекта о запрете удалённой работы в ИТ-компаниях для сотрудников, покинувших пределы РФ. Такое заявление опубликовало ведомство в своем телеграм-канале.

"Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности. Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей", - говорится в сообщении. По мнению представителей ведомства, ИТ-компании сами должны принимать решения о том, в каком формате взаимодействовать с сотрудниками. В Минцифры призвали инициаторов оценить риски введения подобных запретов.

"При этом Минцифры считает невозможным такую удалённую работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем и предлагает включать соответствующие требования в государственные контракты", - сказано в заключении.

Проект закона об ограничении удаленной работы для граждан, уехавших из России, могут внести в Госдуму РФ уже в ближайшее время. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на члена Совфеда РФ, соавтора инициативы Андрея Клишаса.

Как ожидается, данный законопроект затронет только работников, труд которых связан с секретной информацией, так речь может идти о госслужащих, силовиках и работников некоторых транспортных отраслей.