СК России расследует факты обстрела украинскими войсками населенных пунктов в ДНР

Следственный комитет России расследует факты обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский Следственный комитет расследует факты обстрела украинскими вооруженными формированиями населенных пунктов на территории ДНР, в результате которых мирные жители были ранены, а один человек погиб. Также были повреждены здания и объекты инфраструктуры.

Речь идет, в частности, об обстреле Куйбышевского и Киевского районов Донецка, после которого стало известно о гибели двоих человек. Еще один мирный житель погиб в Горловке, когда ВСУ обстреляли из артиллерии Калининский район. Женщина была ранена при обстреле жилых кварталов села Спартак в Ясиноватском районе, а в Никитовском районе поврежден ряд зданий Мичуринской исправительной колонии.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к преступлениям лиц будет дана правовая оценка», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Тем временем в Горловке в поселке шахты Румянцева огнем ВФУ убиты двое мирных жителей. Власти ДНР зафиксировали прямое попадание снаряда в местную школу.

Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ выпустили более 700 ракет HIMARS по Донбассу с начала поставок вооружения НАТО. В результате были повреждены 363 объекта инфраструктуры.

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