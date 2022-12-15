Макрон намерен присутствовать на финальном матче ЧМ-2022 Франция-Аргентина

Макрон собирается присутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу, где сборная Франции сыграет с командой Аргентины. Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен присутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу, который пройдет между командами Франции и Аргентины в воскресенье 18 декабря. Об этом Макрон заявил в среду 14 декабря после победы французских футболистов в полуфинале над командой Марокко.

Макрон выразил уверенность, что команда Франции станет чемпионом мира по футболу в 2022 году.

«Пусть все наслаждаются моментом, и в воскресенье мы его выиграем. Я буду там в воскресенье», - сказал он.

Подробнее о том, Франция победила Марокко в полуфинале ЧМ-2022, читайте здесь на KP.RU. Эмманюэль Макрон присутствовал на полуфинальном матче в Катаре. Тем временем в офисе партии Макрона в Париже прошли обыски в связи с делом о финансировании предвыборной кампании французского президента.

Ранее Макрон предсказал выход Франции в полуфинал ЧМ-2022 по футболу, выразив уверенность в победе сборной над Англией.

Макрон любит и сам поиграть в футбол, правда, не так удачно, как это делают французские футболисты. Так, в 2020 году французский президент зарядил мячом в лицо подростку, с которым поиграл в футбол.