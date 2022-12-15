Американские конгрессмены призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН

Два американских конгрессмена призвали Байдена инициировать исключение России из Совбеза ООН. Фото: REUTERS

Двое американских конгрессменов призвали Джо Байдена добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН. Об этом пишет в среду 14 декабря издание Foreign Policy.

Сообщается, что конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон считают, что Россия якобы «нарушает цели и принципы ООН», а также якобы допускает нарушение Устава ООН. Политики связывают это с проведением спецоперации на территории Украины. Конгрессмены внесли на рассмотрение соответствующую резолюцию.

Автор публикации отмечает, что резолюция носит символический характер и не является обязательной к исполнению для администрации Белого дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Совету Безопасности ООН самораспуститься, если он не исключит из своего состава Россию.

Тем временем польский Сейм (парламент) принял резолюцию, в которой Россию называют страной, поддерживающей терроризм. За принятие резолюции проголосовал 231 депутат нижней палаты польского парламента, принять резолюцию удалось только со второй попытки. Этот документ также является символическим и не накладывает ни на кого никаких обязательств.