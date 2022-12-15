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НовостиПолитика15 декабря 2022 2:58

Американские конгрессмены призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН

Политики считают, что Россия якобы нарушает Устав ООН
Мария ПАВЛОВА
Два американских конгрессмена призвали Байдена инициировать исключение России из Совбеза ООН.

Два американских конгрессмена призвали Байдена инициировать исключение России из Совбеза ООН.

Фото: REUTERS

Двое американских конгрессменов призвали Джо Байдена добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН. Об этом пишет в среду 14 декабря издание Foreign Policy.

Сообщается, что конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон считают, что Россия якобы «нарушает цели и принципы ООН», а также якобы допускает нарушение Устава ООН. Политики связывают это с проведением спецоперации на территории Украины. Конгрессмены внесли на рассмотрение соответствующую резолюцию.

Автор публикации отмечает, что резолюция носит символический характер и не является обязательной к исполнению для администрации Белого дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Совету Безопасности ООН самораспуститься, если он не исключит из своего состава Россию.

Тем временем польский Сейм (парламент) принял резолюцию, в которой Россию называют страной, поддерживающей терроризм. За принятие резолюции проголосовал 231 депутат нижней палаты польского парламента, принять резолюцию удалось только со второй попытки. Этот документ также является символическим и не накладывает ни на кого никаких обязательств.