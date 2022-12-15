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НовостиПолитика15 декабря 2022 1:30

Польский парламент принял резолюцию о признании России поддерживающей терроризм страной

Это символический ни к чему не обязывающий документ
Мария ПАВЛОВА
Польша символически признала Россию якобы поддерживающей терроризм страной.

Польша символически признала Россию якобы поддерживающей терроризм страной.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польский Сейм (парламент) принял резолюцию, в которой Россию называют страной, поддерживающей терроризм. За принятие резолюции проголосовал 231 депутат нижней палаты польского парламента, принять резолюцию удалось только со второй попытки.

«Сейм Республики Польша признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические методы», - цитирует ТАСС выдержку из документа.

Сообщается, что в документе говорится о якобы ответственности России за крушение самолета Малазийских авиалиний в июле 2014 и авиакатастрофе польского правительственного борта под Смоленском в 2010 году.

Резолюция не является нормативным актом. Это символический, ни к чему не обязывающий документ.

Ранее Латвия объявила Россию «спонсором терроризма». Это решение грозит полным разрывом дипломатических отношений.

Тем временем США боятся признать Россию «спонсором терроризма» из-за «непредвиденных последствий» и ищут способы усилить давление на Россию без этого шага.