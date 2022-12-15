Донецк подвергся самому мощному с 2014 года обстрелу со стороны ВСУ

Донецк подвергся мощнейшему обстрелу со стороны ВСУ. Фото: СЦКК ЛНР

Донецк подвергся самому мощному с 2014 года обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в четверг, 15 декабря 2022 года,

"Ровно в 7 часов утра они подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года", - написал Кулемзин.

По его словам, в общей сложности боевики выпустили по столице Донецкой народной республики порядка 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град".

Как ранее писал сайт KP.RU, Следственный комитет расследует факты обстрела украинскими вооруженными формированиями населенных пунктов на территории ДНР, в результате которых мирные жители были ранены, а один человек погиб. Также были повреждены здания и объекты инфраструктуры.