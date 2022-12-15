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НовостиПолитика15 декабря 2022 5:32

Володин предрек США вырождение нации из-за легализации однополых браков

Спикер Госдумы назвал Соединенные Штаты "империей содома"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Закон о легализации однополых браков в США приведет к вырождению американской нации. Такое мнение выразил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в четверг, 15 декабря 2022 года.

"Путь, избранный Вашингтоном, однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации", - подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы также назвал Соединенные Штаты "империей содома", добавив, что в подобных условиях обычным семьям будет нелегко.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Белого дома Джозеф Байден подписал закон о правовой защите однополых браков на федеральном уровне. Согласно документу, такие союзы обязаны признавать во всех американских штатах, даже если в них на данный момент запрещена регистрация подобных бракосочетаний.