Байден подписал закон о правовой защите однополых браков в США

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал закон о правовой защите однополых браков на федеральном уровне.

Согласно документу, такие союзы обязаны признавать во всех американских штатах, даже если в них на данный момент запрещена регистрация подобных бракосочетаний.

Закон также требует внести изменения в законодательстве штатов, разрешив заключение однополых браков.

Напомним, Государственная дума РФ приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, в том числе в интернете, СМИ, а также рекламе, литературе и кино. В ходе заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данный закон принимается исключительно в интересах россиян.

Как писал сайт KP.RU, в законе сказано о запрете ЛГБТ-пропаганды в России, в том числе в СМИ, кино, книгах, а также интернете и рекламе. Предполагается устанавливать определенные коды для подтверждения возраста, прежде чем получать доступ к запрещенной для детей информации.