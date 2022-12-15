Джабаров напомнил, что противостояние России всегда трагически заканчивалось для Польши

Владимир Джабаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Противостояние России всегда трагически заканчивалось для Польши, поэтому Варшаве следует одуматься, пока не поздно. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя резолюцию польского парламента о признании России "государством, поддерживающим терроризм".

Сенатор не исключил, что при таком развитии событий "замаячит четвертый раздел" страны.

"Польша идет вразнос и, если так будет продолжать, на горизонте рано или поздно замаячит четвертый раздел Польши, - уточнил Джабаров. - Они три уже пережили кое-как, теряя территории".

Член верхней палаты российского парламента также напомнил, что решение латвийских депутатов не имеет юридической силы и носит только рекомендательный характер.

Как ранее писал сайт KP.RU, польский обозреватель Анджей Шлензак выразил мнение, что ситуация в Польше напоминает обстановку в Речи Посполитой накануне ее раздела между великими державами во второй половине XVIII века.

Автор указал, что "в то время иностранные державы имели в Польше свои партии, которые осуществляли внутреннюю политику с помощью вмешательства иностранных держав, чем последние охотно пользовались, постепенно лишая Польшу независимости".

По мнению журналиста, современная Варшава руководствуется теми же подходами. Правящая партия "Право и справедливость" опирается на "безальтернативность" союза с США, а оппозиционная фракция "Гражданская платформа" делает ставку на ЕС, то есть де-факто Германию.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Состоится ли четвертое наступление ВСУ?