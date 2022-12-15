В России начнут бесплатно тестировать на грипп

Россияне смогут бесплатно пройти тестирование на грипп при показаниях врача Фото: Shutterstock

В российских больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп и ОРВИ. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина в четверг, 15 декабря 2022 года.

"В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В постановлении также говорится, что тестирование проводится при наличии показаний врача. Оно может проводится одновременно и на грипп, и на коронавирус.

Решение об организации бесплатного тестирование принято в связи с ростом заболеваемости.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе конференции с президентом России Владимиром Путиным заявила, что необходимо проводить тестирование на грипп граждан, у которых присутствуют явные симптомы ОРВИ. Эксперт также добавила, что важно различать коронавирус, грипп, а также другие вирусные инфекции.

Как ранее писал сайт KP.RU, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко посоветовал россиянам отказаться от новогодних корпоративов и с осторожностью отнестись к школьным утренникам на фоне роста заболеваемости гриппом.

Он также рекомендовал носить медицинские маски, а заболевших людей максимально изолировать от других членов семьи.