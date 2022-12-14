Онищенко призвал россиян отказаться от новогодних корпоративов из-за роста заболеваемости гриппом

Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

Россиянам рекомендуется отказаться от новогодних корпоративов и с осторожностью отнестись к школьным утренникам на фоне роста заболеваемости гриппом. Об этом заявил в беседе с ТАСС академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

По его словам, массовые мероприятия необходимо свести до минимума, а в праздниках для детей руководствоваться текущей эпидемиологической обстановкой.

"Я бы корпоративы вообще не рекомендовал проводить, - уточнил Онищенко. - Давайте все одновременно вспомним, что Новый год - это праздник семейный, а не массовые гуляния".

Академик также рекомендовал носить медицинские маски, а заболевших людей максимально изолировать от других членов семьи.

Как ранее писал сайт KP.RU, директор НИИ гриппа, профессор Дмитрий Лиознов выразил мнение, что в стране уже развивается эпидемия гриппа. По его словам, преобладает А(H1N1), известный как свиной грипп.

Напомним, в связи с приходом нового штамма вируса и сезонных заболеваний глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что уже поздно прививаться. Эксперт добавила, что самое простое спасение от вируса - надеть маску.