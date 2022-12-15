Песков прокомментировал судьбу уцелевшей ветки "Северного потока"

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе "Северного потока", в том числе единственной уцелевшей ветки, по которой может вестись прокачка газа.

"На "Северном потоке" сейчас может отразиться только ремонт. Или запуск единственной уцелевшей ветки второго потока, вот, что может отразиться на нем, - уточнил пресс-секретарь президента России. - До ремонта дело пока не дошло, никаких решений на этот счет не принималось".

Напомним, вечером 26 сентября операторы газопроводов зафиксировали одновременное резкое падение давления газа в обеих нитках трубопровода "Северный поток" и в одной из двух магистралей "Северного потока-2". Позже выяснилось, что на месте взрывов на "Северном потоке" были замечены корабли НАТО.

Как ранее писал сайт KP.RU, шведская прокуратура и служба безопасности выпустили сегодня пресс-релизы, в которых говорится, что произошедшие 26 сентября на дне Балтийского моря взрывы газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" стали результатом "грубой диверсии".